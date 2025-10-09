Lazio, Lotito punta allo sblocco del mercato! Sarri pretende rinforzi, le ultimissime

Il presidente della Lazio Lotito spinge per lo sblocco totale: Maurizio Sarri sogna due colpi per rilanciare la stagione

Lotito è al lavoro per consentire alla Lazio di muoversi sul mercato di gennaio. L’obiettivo del patron biancoceleste è ottenere lo sblocco totale, così da poter intervenire senza vincoli; in caso contrario, la campagna acquisti dovrà essere a saldo zero.

Nel primo scenario, Lotito sarebbe chiamato a soddisfare le richieste di Sarri, con il rischio però di aggravare i conti societari e incorrere in ulteriori restrizioni nel 2026/27, quando il rapporto spese-ricavi dovrà attestarsi al 70%. Nel secondo, invece, sarà necessario cedere qualche elemento per reinvestire, individuando con l’assenso del tecnico i giocatori sacrificabili.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la decisione finale spetterà alla nuova commissione di vigilanza, che a fine novembre analizzerà i bilanci aggiornati al 30 settembre. Sarri, reduce da un’estate deludente, attende rinforzi: dopo l’esclusione di Dele-Bashiru dalla lista, il tecnico considera prioritaria l’aggiunta di una mezzala, oltre a un attaccante che sia più un’ala che un centravanti. In questo senso il nome di Lorenzo Insigne resta sul tavolo, sebbene il ds Fabiani nutra perplessità. Prima di definire la strategia, però, la società dovrà attendere il verdetto sul mercato.