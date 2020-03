Crescono i valori di mercato per 3 giocatori biancocelesti nelle valutazioni di Transfermarkt, che celebra la capolista su Instagram

La stagione della Lazio non sta passando di certo inosservata, tanto che, come comunicato tramite un post sul profilo Instagram, anche Transfermarkt mostra la crescita di valore di 3 giocatori fondamentali della rosa: Milinkovic–Savic, Immobile e Luis Alberto.

Il serbo ha ottenuto un aumento di prezzo di 10 milioni, stanziandosi, sempre per le valutazioni del sito, sugli 80. Lo spagnolo è quello che ha ottenuto un aumento maggiore, innegabile data la stagione straordinaria, ben 15 milioni in più, per un totale di 55. Il bomber biancoceleste, in ragione del fattore età visti i 30 raggiunti, ha subito un aumento di 5 milioni, arrivando a 50 milioni. Grande celebrazione per la Lazio, che in estate dovrà cercare di tenere lontane le big europee dai suoi gioielli.

Matteo Pesce