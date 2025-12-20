 Lazio, chance da non fallire: tre punti con la Cremonese per volare in zona Europa durante le feste
Lazio, chance da non fallire: tre punti con la Cremonese per volare in zona Europa durante le feste

1 ora ago

Cancellieri
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Lazio, occasione d’oro: vincere la partita contro la Cremonese per trascorrere il Natale in zona Europa

La Lazio arriva alla sfida contro la Cremonese con un obiettivo chiaro, seppur a breve termine, che potrebbe concretizzarsi già questa sera. Fin dall’inizio della stagione, a Formello si è scelto di mantenere un profilo basso dopo un’estate complicata e due settimi posti consecutivi. Come ricordato dal Corriere della Sera, Maurizio Sarri ha spiegato che la società non gli ha imposto l’obbligo immediato di centrare l’Europa, ma piuttosto di costruire gradualmente una squadra competitiva per la prossima annata, individuando e consolidando un nucleo di 7-8 giocatori chiave.

I segnali della crescita, però, sono già evidenti: la Lazio è solida, con 8 clean sheet in 15 giornate, e sta migliorando anche in fase offensiva. I tre punti contro la Cremonese sarebbero fondamentali per accelerare sia il percorso interno sia la scalata in classifica. Al momento i biancocelesti sono a 3 punti dal Bologna, sesto e virtualmente in Conference League, e a 2 dal Como, settimo. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Sarri di agganciare i rossoblù — fermi per la Supercoppa — e superare i lariani, impegnati contro il Milan, entrando così per la prima volta in stagione in zona europea.

Il calendario offre poi un’ulteriore opportunità: nel prossimo turno la Lazio affronterà l’Udinese, un avversario alla portata. Dopo il successo contro il Parma, un’eventuale vittoria con la Cremonese e un’altra contro i friulani porterebbero a tre i successi consecutivi, consentendo ai biancocelesti di chiudere il 2025 con grande fiducia. Sarebbe un modo ideale per trascorrere il Natale in zona Europa e presentarsi al nuovo anno con la possibilità concreta di consolidare ulteriormente la propria posizione.

