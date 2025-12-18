Lazio Cremonese, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Sarri e Nicola

Lazio Cremonese, le probabili formazioni del match di Serie A delle ore 18 di sabato: le possibili scelte di Sarri e Nicola

Dopo l’eroica vittoria in nove uomini sul campo del Parma, la Lazio torna all’Olimpico per affrontare la Cremonese. Maurizio Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze: Zaccagni e Basic, fermati per due giornate dopo le espulsioni di sabato, oltre a Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa. La buona notizia è il rientro di Gila, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna e tornerà a formare la coppia centrale di difesa con Romagnoli. Sugli esterni confermati Marusic a destra e Pellegrini a sinistra.

A centrocampo potrebbe rivedersi Vecino dal primo minuto, affiancato da Cataldi e Guendouzi, mentre in panchina ci sarà solo Belahyane, con Rovella atteso per gennaio. In attacco Sarri dovrà scegliere il sostituto del capitano: Noslin e Pedro si giocano una maglia da titolare, con Cancellieri confermato sulla corsia destra e Castellanos al centro. Isaksen, ancora indisponibile, proverà a rientrare contro l’Udinese.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Valoti, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

