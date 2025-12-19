Lazio Cremonese, quanti assenti per Sarri! Il tecnico rivoluzionato tutto, le ultimissime sulla formazione

Lazio Cremonese, emergenza per Sarri: tanti assenti e formazione rivoluzionata. Le ultimissime sulle scelte del tecnico

La Lazio torna all’Olimpico dopo l’impresa del Tardini, dove ha conquistato una vittoria eroica in nove uomini contro il Parma. Sarri dovrà però fare i conti con diverse assenze: Zaccagni e Basic, squalificati per due giornate, oltre a Dele‑Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa. Rientra invece Gila, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna. Rimane un dubbio in difesa: Romagnoli è alle prese con la febbre ma dovrebbe recuperare; in caso contrario è pronto Provstgaard. Sulle fasce conferme per Marusic a destra e Pellegrini a sinistra.

A centrocampo tornerà dal primo minuto Vecino nel ruolo di mezzala, affiancato da Cataldi e Guendouzi. In panchina ci sarà solo Belahyane, mentre Rovella rientrerà a gennaio. Nel tridente offensivo Pedro è favorito per sostituire il capitano, complice anche la febbre di Noslin che dovrebbe partire dalla panchina. Cancellieri sarà confermato a destra — con Isaksen ancora out e atteso per il match contro l’Udinese — mentre Castellanos guiderà l’attacco al centro.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Valoti, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

