Lazio Cremonese, le probabili formazioni: ampio turnover per Inzaghi

La Cremonese è il prossimo impegno della Lazio. Simone Inzaghi, con tutta probabilità, manderà in campo un ampio turnover

Lazio–Cremonese è la gara di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale, in programma per martedì 14, alle ore 18, allo Stadio Olimpico. Inzaghi deve dosare le energie dei suoi ragazzi in un momento importante come questo, ecco allora che sarà turnover quasi totale. Spazio a chi ha giocato meno e a chi cerca qualche chance di riscatto. Di seguito, le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Immobile, Caicedo.

All. Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku

SQUALIFICATI: Leiva, Marusic

DIFFIDATI: –

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo.

All. Massimo Rastelli.

INDISPONIBILI: Piccolo (in dubbio), Mogos e Kingsley

SQUALIFICATI: Claiton

DIFFIDATI: Castagnetti, Soddimo