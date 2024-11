Lazio Cremonese Primavera 3-0, tris biancoceleste: al Fersini non c'è storia. I dettagli

Lazio Cremonese Primavera, i biancocelesti conquistano i tre punti nel match del Fersini: i dettagli sul match giocato

Vince al Fersini la Lazio Primavera di mister Sanderra, che supera i pari età della Cremonese con il risultato di 3-0. Una gara senza storia, portata a casa da parte della formazione biancoceleste.

A sbloccare la sfida è la rete di Ferri dopo 38 minuti di gioco, con Petta e Serra che nella ripresa hanno poi arrotondato il punteggio, mettendo in cassaforte il successo che per ora porta la squadra al primo posto in classifica.