Lazio Cremonese, Pairetto bocciato: le pagelle dei quotidiani e gli errori commessi dal direttore di gara

Lazio Cremonese, Pairetto bocciato da tutti i quotidiani sportivi. Ecco quali sono gli errori commessi dal direttore di gara durante la partita

La direzione arbitrale di Luca Pairetto in Lazio Cremonese è finita inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento dei principali quotidiani sportivi e generalisti, che hanno espresso giudizi duri e, in alcuni casi, senza appello. Il fischietto della sezione di Nichelino si è trovato a gestire una gara ricca di episodi dubbi, soprattutto in area di rigore, ma le sue decisioni hanno lasciato ampie perplessità sia tra i tifosi biancocelesti sia tra gli addetti ai lavori.

Nel corso di Lazio Cremonese, Pairetto ha scelto di non assegnare alcun calcio di rigore alla squadra di casa, decisione che ha acceso le proteste. I due episodi principali riguardano il contatto tra Castellanos e Terracciano e la successiva trattenuta dello stesso difensore su Noslin. In entrambe le situazioni l’arbitro ha lasciato correre, valutazioni che non hanno convinto gran parte della stampa. Corretta, invece, viene giudicata l’espulsione di Ceccherini nel finale per il fallo su Cancellieri appena fuori area, anche se nella stessa azione viene segnalata la mancata ammonizione a Pezzella.

Il Corriere dello Sport parla di una prova “modesta”, sottolineando numeri che raccontano una gara spezzettata: ben 34 falli fischiati e sette ammonizioni. Secondo il quotidiano, Pairetto ha interrotto il gioco senza reale necessità, contribuendo a innervosire i giocatori in campo. Viene inoltre criticato un cartellino giallo ritenuto inventato a Romagnoli, mentre sul fronte rigori il giudizio è più sfumato: giusto non assegnare il penalty su Castellanos, ma resta il rischio legato alla trattenuta su Noslin. Il voto finale per la prestazione in Lazio Cremonese è 5.

Ancora più netta la Gazzetta dello Sport, che evidenzia “fortissimi dubbi” sull’episodio Castellanos-Terracciano a inizio ripresa. Anche il contatto su Noslin viene considerato sospetto, mentre il rosso a Ceccherini è giudicato corretto per chiara occasione da gol. Anche in questo caso, il voto assegnato all’arbitro di Lazio Cremonese è 5.

Il giudizio più severo arriva però da Il Messaggero, che boccia senza mezzi termini Pairetto, definendolo «uno dei peggiori arbitri in circolazione». Secondo il quotidiano romano, il rigore su Castellanos era evidente, così come la mancata ammonizione a Pezzella e un fuorigioco fischiato in modo errato. Il voto finale è un pesante 4.

Nel complesso, Lazio Cremonese lascia strascichi polemici importanti sul fronte arbitrale, con una prestazione che difficilmente verrà ricordata in positivo.