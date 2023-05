Lazio-Cremonese: Olimpico strapieno per il decennale. Settore ospiti biancoceleste?

Lazio-Cremonese: Stadio Olimpico strapieno per il decennale. Settore ospiti aperto per i tifosi biancocelesti?

L’attesa cresce per il decennale della Coppa Italia della Lazio, che verrà festeggiato domenica in occasione del match contro la Cremonese.

Boom di richieste anche per i tagliandi da parte dei tifosi, che hanno letteralmente preso d’assalto i botteghini. Come riportato da il Messaggero, una riunione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in programma oggi potrebbe infatti consentire l’apertura anche dei Distinti Sud-Ovest (settore ospiti) ai tifosi della Lazio, garantendo così altri 5.700 tagliandi .