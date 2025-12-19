Avversari
Lazio Cremonese, Nicola al lavoro su un aspetto specifico in vista della sfida di Serie A. I dettagli
La sfida tra Lazio e Cremonese si avvicina e i due allenatori, Maurizio Sarri e Davide Nicola, sono al lavoro per definire le scelte iniziali. Per i grigiorossi si tratta dell’ultima trasferta del 2025, in programma sabato 20 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma.
Come riportato dal canale ufficiale della Cremonese, la seduta odierna ha previsto una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di rondò e lavoro tattico. Un allenamento mirato a mantenere alta la concentrazione e affinare i meccanismi di squadra in vista del match contro i biancocelesti.
Il programma prevede una nuova sessione domani mattina alle 10:30, dopodiché la squadra partirà nel pomeriggio alla volta della Capitale. Sarà l’ultimo step di preparazione prima di affrontare una gara che chiude l’anno solare e che rappresenta un banco di prova importante per la Cremonese.
