Lazio Cremonese, grigiorossi multati dopo la sfida contro i biancocelesti: ecco cosa è accaduto

Lazio Cremonese, multa ai grigiorossi dopo il match dell’Olimpico: ecco cosa è successo e la decisione del Giudice Sportivo

All’Olimpico la Cremonese è riuscita a bloccare la Lazio sullo 0-0, approfittando anche delle numerose assenze che hanno condizionato la squadra di Sarri. I biancocelesti hanno faticato a trovare ritmo e soluzioni offensive, complici le rotazioni forzate.

La formazione di Nicola, dal canto suo, ha mantenuto ordine e compattezza, provando in più occasioni a ripartire in velocità. Nonostante qualche spunto interessante da entrambe le parti, il match si è chiuso senza reti.

Nel referto del Giudice Sportivo è arrivata però una sanzione per la Cremonese: il club è stato multato con un’ammenda di 3.000 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo”.

