Avversari
Lazio Cremonese, grigiorossi multati dopo la sfida contro i biancocelesti: ecco cosa è accaduto
Lazio Cremonese, multa ai grigiorossi dopo il match dell’Olimpico: ecco cosa è successo e la decisione del Giudice Sportivo
All’Olimpico la Cremonese è riuscita a bloccare la Lazio sullo 0-0, approfittando anche delle numerose assenze che hanno condizionato la squadra di Sarri. I biancocelesti hanno faticato a trovare ritmo e soluzioni offensive, complici le rotazioni forzate.
La formazione di Nicola, dal canto suo, ha mantenuto ordine e compattezza, provando in più occasioni a ripartire in velocità. Nonostante qualche spunto interessante da entrambe le parti, il match si è chiuso senza reti.
Nel referto del Giudice Sportivo è arrivata però una sanzione per la Cremonese: il club è stato multato con un’ammenda di 3.000 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo”.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Lazio, Mussolini ritornerà in capitale? Intanto il ragazzo si è espresso così sulla squadra biancoceleste
Lazio-Cremonese, emozione Olimpico per Floriani Mussolini. La situazione non lascia alcun dubbio La sfida tra Lazio e Cremonese non è...
Biglietti Lazio Napoli, ecco tutte le informazioni sui ticket del match
Biglietti Lazio-Napoli: tutte le informazioni per l’acquisto. La situazione attuale in casa biancoceleste La S.S. Lazio ha comunicato ufficialmente che...
Tavares, capolinea con la Lazio? La situazione attuale in casa biancoceleste. Il punto
Tavares sempre più ai margini: le parole di Agostinelli dopo Lazio-Cremonese. L’ex calciatore analizza il pareggio dell’Olimpico Nel corso di...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.