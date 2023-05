Lazio-Cremonese, le probabili scelte di Sarri e Ballardini

Lazio-Cremonese, i biancocelesti nonostante la Champions conquistata vogliono chiudere al meglio contro i lombardi già retrocessi

Domenica alle 15 torna in campo la Lazio per chiudere al meglio la stagione in casa contro la Cremonese già retrocessa. A pochi giorni dalla partita, queste le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hjsay; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allentore: Sarri.

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani.

Allenatore: Ballardini.