Lazio-Cremonese, la vendita dei biglietti: tutte le info. Ecco Le informazioni riguardanti la vendita dei tagliandi per l’ultima gara interna della stagione

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che dalle ore 20:00 di oggi, venerdì 19 maggio, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato con la Cremonese. Il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che dalle ore 20:00 di oggi, venerdì 19 maggio, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Cremonese, in programma domenica 28 maggio alle ore 18:00. Sarà possibile acquistare i biglietti presso »

