Lazio, Inzaghi: «Grande prestazione dei ragazzi. Jony? Ottimo giocatore»

La Lazio vince contro la Cremonese e continua il suo percorso in Coppa Italia. Inzaghi commenta la gara dei biancocelesti

Senza difficoltà, la Lazio archivia la pratica Cremonese e passa il turno in Coppa Italia. Nel post partita, Inzaghi ha commentato la partita dei suoi nella consueta conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico piacentino:

«Ho avuto le risposte che cercavo in una partita a cui tenevamo. Siamo stati bravi ad approcciare la gara, ma l’abbiamo preparata molto bene e la prestazione dei ragazzi è stata eccellente. Penso che si sia creata una belle alchimia tra i tifosi, lo staff e i miei giocatori, possiamo migliorarci mantenendo sempre la concentrazione. Cataldi ha stretto i denti, aveva un probelmino al polpaccio, mentre Lulic, Correa e Radu non erano in grado di giocare stasera. Leiva sarà disponibile con la Samp, Marusic è da valutare. Correa sta migliorando, il ragazzo sta facendo tutte le cure necessarie. Jony ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, è molto disponibile e cerca sempre di imparare qualcosa; sabato avrà una chance contro i liguri».

Inzaghi a Lazio Style Radio

«Avevamo preparato la gara molto bene, i ragazzi erano molto concentrati e ho ottenuto le risposte che cercavo. Ora andiamo ai quarti di finale e vediamo cosa succederà contro il Napoli. Jony ha fatto molto bene, ma penso che tutti quanti abbiamo giocato alla grande. Ora testa alla Samp, sarà una sfida tutt’altro che semplice. La duttilità di Patric ci è stata molto utile. Palombi ci ha messo in difficoltà, sta facendo davvero molto bene in Serie B, deve continuare così perchè è un ragazzo di sicuro avvenire».