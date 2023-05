Lazio-Cremonese, dove vedere la partita in diretta Tv e streaming. Ecco dove sarà trasmessa l’ultima sfida interna della stagione dei biancocelesti

L’ultima sfida della stagione all’Olimpico per la Lazio si disputerà domenica 28 maggio alle ore 18.00.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale.