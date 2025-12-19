 Lazio Cremonese, i convocati di Nicola per la sfida contro i biancocelesti: la lista completa dei grigiorossi
Avversari

Lazio Cremonese, i convocati di Nicola per la sfida contro i biancocelesti: la lista completa dei grigiorossi

Published

2 ore ago

on

By

Tifosi Cremonese

Lazio Cremonese, ecco i convocati di Nicola per la sfida contro i biancocelesti: pubblicata la lista completa dei grigiorossi

Sono stati diramati i convocati della Cremonese per la sfida contro la Lazio, valida per la 16ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 e in programma sabato 20 dicembre alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. Tra gli assenti figura Payero, fermato per squalifica.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava 

DIFENSORI  
6 Baschirotto, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 55 Folino, 30 Faye

CENTROCAMPISTI  
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

ATTACCANTI  
10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 19 Sarmiento, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

