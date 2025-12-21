Lazio Cremonese, Castellanos non pervenuto! Quotidiani durissimi con l’attaccante biancoceleste. I voti

Lazio Cremonese, Castellanos insufficiente: critiche dure nelle valutazioni dei giornali. I voti del biancoceleste

Valentin Castellanos non è riuscito a lasciare il segno nel pareggio tra Lazio e Cremonese. L’attaccante argentino ha offerto una prestazione nettamente insufficiente, faticando per tutta la gara e venendo completamente neutralizzato da Baschirotto. Mai realmente pericoloso in area e poco incisivo anche nel gioco di raccordo, il Taty ha confermato le difficoltà già emerse nelle ultime settimane.

Le assenze pesanti di Zaccagni e Isaksen possono rappresentare una parziale attenuante, considerando quanto i due esterni incidano nella costruzione offensiva biancoceleste. Tuttavia, la prova di Castellanos è apparsa troppo opaca per essere spiegata soltanto con le defezioni o con una condizione fisica non ottimale.

Non sorprende quindi che i principali quotidiani, sportivi e non, abbiano valutato negativamente la sua prestazione. Le pagelle riflettono un giudizio unanime: l’argentino è chiamato a un deciso cambio di passo per tornare a essere una risorsa affidabile nell’attacco della Lazio.

CORRIERE DELLO SPORT – Castellanos 4.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Castellanos 5

