Lazio, Costacurta: «I biancocelesti non sono più una sorpresa!»

Lazio, Juventus ed Inter: sono queste le tre pretendenti per lo Scudetto. Costacurta ha analizzato la corsa al Tricolore

La lotta Scudetto, nonostante la Serie A nel caos, è comunque viva e serratissima. Tramite le colonne de Il Giornale di Sicilia, Alessandro Costacurta, ha fatto un’analisi delle pretendenti:

«La Juventus non sta ‘ammazzando’ il campionato, com’è avvenuto invece nelle ultime stagioni. Si sgomita là davanti, c’è anche la Lazio che non è una sorpresa, sarebbe riduttivo definirla tale per quanto ha fatto negli ultimi anni. C’è anche l’Inter, ce lo aspettavamo anche per chi siede in panchina, sapevamo che Conte sarebbe andato vicino alla Juventus. Poi l’Atalanta sta facendo benissimo, ha un bel modo di giocare, un atteggiamento vincente, ha in Gomez un protagonista assoluto e voi in Sicilia lo conoscete bene perché proprio con la maglia del Catania è cresciuto tantissimo».