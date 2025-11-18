 La Lazio saluta il Cosmopolitano: termina così la partnership dei biancocelesti, ecco il comunicato ufficiale
39 minuti ago

La Lazio interrompe la collaborazione con il Cosmopolitano Futebol Clube: cala il sipario sulla partnership sudamericana, il comunicato

L’accordo tra la Lazio e il Cosmopolitano Futebol Clube giunge al termine domani, 19 novembre. La società paulista, da anni impegnata nella crescita dei giovani talenti brasiliani, ha rappresentato per il club biancoceleste un punto di riferimento strategico in Sud America, utile ad approfondire la conoscenza di strutture e prospetti emergenti. Come comunicato ufficialmente sui canali social, la collaborazione non sarà rinnovata e si chiude dunque alla data stabilita.

NOTA Il Cosmopolitano Sports ringrazia pubblicamente la SS Lazio per la collaborazione tecnica instaurata nell’ultimo anno. La partnership tra i club, formalizzata nel 2024, terminerà domani, 19 novembre, e non verrà rinnovata.

Ringraziamo profondamente la SS Lazio per la partnership e la fiducia, augurando alla tradizionale squadra italiana successo e successi. Ribadiamo inoltre che Cosmopolitano Sports rimane aperta a future conversazioni e potenziali trattative dirette che coinvolgano gli atleti tra i club.

Cosmopolitano Sports ha avviato la graduale rimozione del marchio SS Lazio dai propri materiali e strutture, in conformità con la cessazione formale di questa partnership.

Cordiali saluti, Consiglio di Amministrazione – Cosmopolitano Sports!“.

