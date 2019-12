Lazio, così Lotito ha motivato la squadra negli spogliatoi

Il Corriere dello Sport ha riportato il discorso che il presidente della Lazio avrebbe fatto prima della Supercoppa Italiana

Il padre che parla e motiva i suoi figli: questa è l’immagine che descrive la scena trascritta dal quotidiano romano.

Secondo il Corriere dello Sport, durante il pre-partita della finale Juventus-Lazio, il patron Lotito avrebbe preso parola per caricare i suoi. Il presidente della società romana avrebbe detto: «Mi state facendo sognare e altri sogni possono diventare realtà. Vincete per voi, per le vostre famiglie, per la Lazio. Andate in campo e…». Andate in campo e… il resto è storia.