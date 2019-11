Lazio, corso di rianimazione in programma il 4 dicembre a Formello

Una giornata speciale e davvero importante si svolgerà a Formello in programma mercoledì 4 dicembre. Un corso indirizzato a circa 60 persone tra giocatori, dirigenti, tecnici della Lazio e della squadra femminile.

LA PROPOSTA – Come offerto dal professor Pulcini e della Onlus ‘Un Cuore per tutti, tutti per un cuore‘, la società ‘Squicciarini Rescue srl’ quale International Training Center dell’American Heart Association ha accettato la possibilità di formare e certificare alle manovre di rianimazione cardiopolmonare adulto-pediatrico i tesserati della società laziale. Ci saranno due sessioni all’interno del centro sportivo, quella mattutina rivolta alla Lazio Women (dalle 8.15 alle 13.15) e quella pomeridiana (dalle 14.30 alle 19.30) riservata agli uomini di mister Inzaghi.