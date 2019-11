Lazio, continua la corsa per Inzaghi: sette gare in un mese

Lazio, continua la corsa tra campionato e Coppe per la squadra di Simone Inzaghi: sette gare in trenta giorni

Finisce la sosta e riparte la corsa: da domenica 24 novembre fino al 16 dicembre la Lazio disputerà ben sette gare tra campionato, Europa League e Supercoppa. Tutto parte da Sassuolo, per passare al Cluj, Udinese e Juventus. Il 12 dicembre i biancocelesti giocheranno l’ultima gara del girone di EL con lo Stade Rennes, per finire contro il Cagliari il 16 dicembre. Ultima ma non per importanza c’è la Supercoppa italiana da disputare contro la squadra di Sarri a Raid. Un mese di fuoco per i biancocelesti che dovranno tenere alti i loro obiettivi: alimentare il sogno Champions, superare il girone di Europa League e rivincere la Supercoppa contro i bianconeri.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI