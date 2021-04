Corsa Champions, Inzaghi punta tutto sui fantastici quattro

La qualificazione in Champions League della Lazio passa dai fantastici quattro: Inzaghi punta tutto su di loro

Trenta passaggi e dieci giocatori coinvolti. Può essere riassunto così il terzo gol della Lazio contro il Milan. Un’azione che ha senza dubbio esaltato le qualità dei singoli. Lunedì è stata ovviamente la notte di Correa su

tutti.

FANTASTICI QUATTRO – Inzaghi si coccola l’argentino. D’altronde lui ha sempre creduto nelle sue qualità. Ed ecco che, come sottolineato da La Repubblica, nella sfida di domenica contro il Genoa, il tecnico punterà sull’ex Siviglia, ma, in generale, sui cosiddetti fantastici quattro: Correa, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Con un po’ d’ansia per gli ultimi due, entrambi diffidati. Il Fab Four biancoceleste è però pronto a prendersi la Champions.