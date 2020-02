Lazio, attesa per Correa: i gol per riprendersi il posto

La Lazio attende il miglior Correa. L’argentino ha smaltito i guai muscolari, può essere lui l’uomo in più della squadra biancoceleste

Superati i problemi fisici, Correa è tornato in campo ormai da 3 gare, ovvero da quella contro il Parma. Finora l’argentino è sempre subentrato in queste partite, in attesa di recuperare la forma migliore dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese.

Inzaghi, come riportato da La Gazzetta dello Sport punta forte su di lui per questo rush finale di 13 gare, anche per permettere a Caicedo di riposare, e conta di ritrovare i suoi gol che in questo 2020, non sono ancora arrivati: il giocatore infatti non segna da 3 mesi ma, se dovesse recuperare la piena forma fisica, potrebbe risultare decisivo per le sorti della Lazio.