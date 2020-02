Lazio, Correa verso il recupero: già in panchina contro il Parma?

Lazio, le condizioni di Correa migliorano: l’argentino non ci sarà domani contro il Verona ma potrebbe tornare in panchina a Parma

La Lazio aspetta Correa. L’argentino infatti è out dal derby contro la Roma per una piccola ricaduta al polpaccio che già lo aveva costretto allo stop. Per fortuna gli esami strumentali hanno scongiurato la lesione e ora l’argentino sta recuperando in fretta.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti è possibile che il Tucu possa tornare già in panchina nella gara di domenica contro il Parma. Se così fosse l’augurio è che possa essere disponibile per il big match contro l’Inter di Conte.