Correa: «Complimenti a Muriqi, felice per il mio Capitano» FOTO

Correa ha celebrato Lulic e Muriqi, dopo la vittoria della Lazio sul Parma. Ecco il messaggio dell’argentino sui social

Una serata importante per la Lazio, quella di ieri. Non solo per la vittoria e l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, ma anche per il ritorno in campo di Lulic e Correa. L’argentino ha infatti smaltito la lesione muscolare che lo ha costretto fermo ai box per diverse settimane e, nel match contro il Parma, si è finalmente rivisto.

Al termine della gara, Il Tucu si è aggiunto ai festeggiamenti social con un messaggio: «Andiamo avanti! Complimenti pirata e felice per il mio capitano Lulic».