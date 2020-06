Lazio, Correa vince la sfida contro Milinkovic VIDEO

I due giocatori della Lazio si sono sfidati sui tiri dalla lunga distanza: il Tucu ha avuto la meglio Milinkovic per poco

Continuano gli allenamenti in casa Lazio in preparazione della ripresa del campionato. Dopo la seduta di oggi, Milinkovic e Correa si sono fermati in campo per sfidarsi in una gara sui tiri dalla distanza.

É stato un duello serrato, ma alla fine il Tucu ha avuto la meglio con un solo tiro di differenza sul serbo. I due hanno poi scherzato insieme al termine della competizione, come si vede nel video postato sui social della società. La serenità che circola nell’ambiente può essere solo che uno strumento utile per approcciare positivamente alle partite che verranno.

✅✅✅✅✅ Joaquin Correa

✅✅✅✅ Sergej Milinkovic@tucu_correa si aggiudica il duello sui tiri dalla distanza 🥇 pic.twitter.com/QRYWeTGIsV — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 16, 2020