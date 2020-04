Lazio, Correa e Lucas Leiva si scambiano messaggi d’affetto FOTO

Lazio, Correa e Lucas Leiva si scambaino messaggi d’affetto attraverso le Instagram Stories per farsi forza a vicenda

Non è un momento facile per nessuno. La situazione d’emergenza sembra non conoscere fine e la nostalgia delle persone care è sempre più forte. Per cercare di sopperire a queste mancanze, Correa e Leiva, che fuori dal campo sono molto amici, hanno postato sulle Instagram Stories una foto mentre esultano insieme, arricchita con dei messaggi d’affetto reciproci.

L’argentino ha scritto: «TVB fratello, tutto passa. Un giorno in meno già». Immediata la risposta del brasiliano: «Andiamo fratello, ti voglio bene».