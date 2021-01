Lazio, Correa fissa il rientro: «Sto tornando» FOTO

Correa fissa il rientro in campo. Fermato ai box per un’elongazione al soleo, l’argentino non vede l’ora di tornare ad aiutare la Lazio

«Correa sta seguendo la tabella di recupero e siamo ottimisti, ma non quantizziamo per scaramanzia. Tutto procede bene» ha dichiarato ieri il dott. Rodia. L’argentino, presente in tribuna per sostenere la Lazio contro la Fiorentina, non vede l’ora di tornare in campo e dare una mano ai compagni.

L’elongazione al soleo lo ha costretto allo stop, ma il messaggio lanciato sui social è chiaro: «Sto tornando».