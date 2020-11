“El Tucu” Corra con un post su Instagram festeggia la convocazione da parte di Scaloni, ct dell’Argentina

Dopo il match con la Juventus, Joaquin Correa volerà in Argentina per rispondere alla chiamata del ct, Lionel Scaloni. «Sono felice per la nuova convocazione», scrive “El Tucu” su Instagram.

L’ “Albiceleste” giocherà due partite valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, il 13 Novembre contro il Paraguay e il 18 contro il Perù.