Lazio, il messaggio di Correa: «Tiriamoci su, tutto passerà» FOTO

L’Emergenza Coronavirus non risparmia neppure i giocatori: Joaquin Correa, il fantasista della Lazio, ha lanciato un messaggio

Continua la stretta governativa per limitare gli effetti dell’Emergenza Coronavirus. Ogni cittadino è chiamato a rimanere nella sua abitazione e violare l’obbligo solo per le strette necessità. Una misura che non risparmia neppure i giocatori: la Lazio, infatti, non tornerà sul campo di Formello prima del 23 e tanto è il tempo a disposizione dei giocatori.

C’è chi si allena, chi passa le giornate con la famiglia e chi invece invita a tenere duro, perchè presto tutto sarà passato. Come Joaquin Correa che, su Instagram scrive: «Sto impazzendo! Ma andiamo, tutto passa».