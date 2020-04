Lazio, Correa: «Stiamo disputando una grande stagione, non ci dobbiamo rilassare»

Lazio, le parole di Correa in questo periodo di quarantena forzata a causa dell’emergenza legata al coronavirus

Nell’attesa di poter riniziare almeno ad allenarsi la quarantena del Tucu Correa continua tra cucina, allenamenti e serie tv. Ecco le parole del biancoceleste a a lagaceta.ar.

«Credo in Dio, lo prego e spero che si trovi il vaccino per tornare presto alla normalità. Roma è deserta, non ci sono i turisti per strada. Il momento non è semplice, sono in contatto con la mia famiglia, sono preoccupati, sto da solo a casa, Desirée è andata negli Stati Uniti per lavoro e poi in Spagna dalla famiglia. Sarebbe bello averla qui ora».

CAMPIONATO – «Non so quando riprenderà il campionato, abbiamo bisogno di prepararci per farci trovare pronti. Stiamo disputando una grande stagione, non dobbiamo rilassarci in questo momento. Sento spesso i miei compagni spagnoli e brasiliani, dobbiamo dare l’esempio in un periodo così anche se nessuno vorrebbe restare a casa».

QUARANTENA – «In Italia non si scherza, tutti hanno preso alla leggera la cosa, invece la realtà è stata un’altra. Sono aumentati all’improvviso i morti e le persone negli ospedali. Bisogna rimanere a casa, non dovete uscire. Come passo il tempo? Faccio le empanadas che mi ha insegnato mia nonna Nélida, poi preparo gli altri piatti imparati da mia madre. Il giorno è lungo, la mattina mi alleno, un po’ di corsa sul tapis-roulant, poi il pomeriggio chiamo la mia famiglia, faccio palestra e vedo le serie tv».