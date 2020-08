Lazio, Correa assente ma si allena a Roma

Rimasto a Roma in via precauzionale, Joaquín Correa si allena a Roma.

Dopo il tampone a cui si è sottoposto al suo ritorno dalla Grecia, Joaquín Correa non ha potuto prendere parte al ritiro di Auronzo di Cadore, cominciato ufficialmente oggi, rimanendo a Roma in via precauzionale come specificato dai membri della società e dello staff medico biancoceleste. Nel frattempo, “El Tucu” non perde tempo: sul proprio profilo Instagram ha postato il video del suo allenamento nella Capitale, con un po’ di corsa su tapis roulant per cominciare. La Lazio conta di riaverlo a disposizione il prima possibile.