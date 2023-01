Lazio, il cordoglio di Lotito e della società per Carlo Tavecchio. Il presidente capitolino e tutta la società ricordano con affetto il dirigente sportivo

Tramite un comunicato il presidente Lotito e tutta la società biancoceleste ricordano con affetto e commozione Carlo Tavecchio.

COMUNICATO– «Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio ricordano con affetto e commozione Carlo Tavecchio, già presidente della FIGC. È stato alleato prezioso e leale in tante battaglie. Sempre coerente e responsabile, non si è mai tirato indietro nel prendere decisioni coraggiose. La sua dedizione e il suo amore per il mondo dello sport e del calcio in particolare restano nella memoria di tutti noi»