Lazio, i convocati di Sarri per la partita contro la Cremonese: la lista completa scelta dal tecnico
Lazio, diramata la lista dei convocati di Sarri per la sfida con la Cremonese: ecco le scelte del tecnico biancoceleste
In vista della partita contro la Cremonese, Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati della Lazio. Rientra Gila dopo la squalifica, mentre Noslin e Romagnoli figurano regolarmente in lista nonostante la recente indisposizione per febbre. Restano invece ai box Isaksen, Rovella, Dia, Dele-Bashiru, Zaccagni e Basic. Presenti anche i giovani Farcomeni e Sana Fernandes, chiamati a completare il gruppo.
CONVOCATI
Maurizio Sarri ha ufficializzato l’elenco dei convocati della Lazio per la sfida casalinga di oggi contro la Cremonese.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro.
