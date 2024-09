Lazio, contro il Verona ATTENZIONE a Lazovic: i numeri del giocatore

Lazio, alla vigilia della partita contro la formazione di Zanetti i biancocelesti devono fare attenzione a Lazovic: i suoi numeri

Archiviata la sosta nazionale, lunedì sera la Lazio torna in campo per sfidare in casa il Verona di Zanetti con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Lunedì però i biancocelesti devono fare attenzione ad un calciatore in particolare vale a dire Lazovic, il quale stando a quanto riportano le probabili formazioni dovrebbe essere scelto da Zanetti per l’attacco degli ospiti.

I numeri del calciatore alla luce di queste prime gare di campionato, e la coppa Italia persa dal Verona con il Cesena sono i seguenti: ossia 4 presenze stagionali, ed è a caccia della sua prima rete in campionato, avendo solamente 2 soli assist