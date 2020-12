Lazio, contro il Verona alla ricerca del riscatto casalingo

I biancocelesti proveranno a tornare alla vittoria in casa, dove quest’anno hanno collezionato solo 5 punti

Lazio-Verona sarà il match in programma questa sera che chiuderà il sabato di Serie A. Per i biancocelesti un appuntamento da non fallire. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, ci sarà un Olimpico da conquistare, dopo la prestazione decisamente sottotono contro l’Udinese ed i 5 punti complessivi ottenuti nelle gare casalinghe. Il Verona è distante una sola lunghezza e i biancocelesti non devono perdere il passo (ieri il Sassuolo ha vinto, balzando in seconda posizione). Da qui alla sosta di Natale ci saranno i match contro Verona, Benevento, Napoli e Milan, sicuramente appuntamenti non semplici, ma il tecnico punta a migliorare la difesa che in sole due occasioni è riuscita a non subire reti.