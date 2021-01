Lazio, contro il Parma è il momento delle seconde linee

La Lazio scenderà in campo contro il Parma giovedì: ecco alcune delle probabili scelte di Simone Inzaghi in vista del match

Contro il Parma sarà un’occasione d’oro per le seconde linee, da sfruttare per mettersi in mostra e riuscire a guadagnarsi la stima dei tifosi biancocelesti. Akpa Akpro ed Escalante, i quali già hanno mostrato cose positive, saranno del match. Tornerà Fares, mentre davanti potrebbe partire dal 1′ la coppia Muriqi-Pereira.

Il primo è alla ricerca del primo gol in maglia biancoceleste, il secondo invece cerca maggiore continuità.