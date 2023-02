Lazio, contro il Cluj c’è il fattore Olimpico: in Europa è un vero e proprio fortino

La Lazio ospiterà domani sera il Cluj all’Olimpico nell’andata degli spareggi di Conference League: i numeri in casa sorridono a Sarri

La Lazio che si appresta ad ospitare domani sera il Cluj nell’andata degli spareggi di Conference League potrà contare sul fattore Olimpico.

Negli ultimi 6 anni infatti, in campo europeo sono arrivate 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima è quella per 1-4 contro il Bayern Monaco nella stagione 2019-2020, le altre tre risalgono al 2019 (1-2 per il Glasgow Rangers), stesso risultato nel 2018 contro l’Eintracht Francoforte e sconfitta per 0-1 contro il Siviglia nel 2019.