La Lazio in campo contro il bullismo nel trofeo ‘No Bulli’ – FOTO

Lazio, una bella iniziativa quella della società biancoceleste insieme a Roma e Frosinone contro il bullismo

No al bullismo. Questo lo slogan dell’iniziativa che ha avuto luogo oggi presso il centro Sportivo Armata del Mare. 108 atleti delle scuole calcio di SS Lazio, AS Roma e Frosinone Calcio che hanno disputato il Trofeo No Bulli nell’ambito della campagna di contrasto al bullismo e al cyberbullismo ‘No Bulli’ promossa dal vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

Nella giornata di oggi è stata la Lazio ad organizzare l’evento, queste le parole di Cangemi riportate da askanews: «Ancora una volta ha vinto il gioco di squadra. La campagna ‘No Bulli’ sta diffondendo tra i giovani un messaggio forte contro il bullismo e, per questo, ringrazio ancora una volta Lazio, Roma e Frosinone per aver accettato di condividere con noi questo percorso di educazione rivolto ai bambini delle scuole calcio. Non solo quelli delle tre società, che giocano con il logo No Bulli sulle maglie ufficiali, ma anche i tanti calciatori in erba che coinvolgiamo con queste ulteriori iniziative. Un contagio positivo contro qualsiasi forma di prepotenza e a beneficio del rispetto reciproco sul campo, negli spogliatoi, a scuola e più in generale nella vita».