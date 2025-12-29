Lazio, i numeri smentiscono Conte: il Napoli pesa più di Inter e Milan. Ecco cosa rivela l’analisi dei conti

Bilanci alla mano, il Napoli è la seconda forza economica della Serie A: ecco perché le parole di Conte non reggono

Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sul presunto divario economico e strutturale tra il suo Napoli e le grandi del Nord hanno acceso il dibattito sportivo nazionale. Tuttavia, quando si passa dalle percezioni ai numeri ufficiali, il quadro cambia radicalmente. Una dettagliata analisi di Calcio e Finanza sui bilanci chiusi al 30 giugno 2025, basata su ammortamenti e stipendi lordi, ha infatti ridisegnato la mappa dei reali costi delle rose di Serie A. La Juventus resta al comando, ma la sorpresa arriva subito dopo: il Napoli occupa il secondo posto, davanti sia all’Inter sia alle milanesi.

I dati mettono in discussione la narrativa del presunto “gap”, evidenziando come il club partenopeo disponga in realtà di una delle rose più costose del campionato. L’Inter, terza con 196 milioni complessivi, presenta una struttura particolare: sesta per ammortamenti, ma prima per monte ingaggi (141 milioni), effetto della strategia basata sui parametri zero che comporta stipendi più elevati. Subito dietro si colloca il Milan, seguito da Roma, Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutte con politiche di spesa più contenute.

Alla luce di questi numeri, il presunto squilibrio denunciato da Conte non trova conferma nei bilanci. Anzi, l’analisi certifica che il Napoli è oggi, a livello economico, la seconda forza del campionato. Una realtà che sposta il dibattito dalle risorse a disposizione alle responsabilità tecniche e ai risultati ottenuti sul campo.

