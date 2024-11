Lazio, confronto con la classifica della scorsa stagione: il nuovo ciclo con Baroni si è aperto nel migliore dei modi. I dettagli

La Lazio è rinata col suo nuovo tecnico. I nuovi allenatori ricoprono i primi posti della classifica. I dettagli

Tra le prime posizioni che ricoprono la classifica ci sono: Conte, Baroni e Palladino, un po’ più giù si ritrovano Thiago Motta, Fonseca e Italiano. Tra gli allenatori debuttanti, Conte è il primo seguito dal tecnico della Fiorentina e quello della Lazio.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è stata in un certo senso rifondata, cedendo i senatori e sostituendoli con chi ha forti motivazioni. La Lazio è stata raccolta da Baroni al settimo posto e al momento è tra le prime posizioni in classifica per la lotta scudetto e Champions.