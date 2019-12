Lazio, Condò: «Mancano giocatori di qualità per l’Europa»

Il noto giornalista ha detto il suo pensiero riguardo le scelte fatte dalla Lazio in ottica Europa League, dovute alla rosa poco profonda

Oramai di casa a Sky Sport, Paolo Condò si è espresso sul percorso in Europa League della Lazio.

Da grande conoscitore del calcio e firma indiscussa nel panorama del giornalista sportivo, ha detto: «Il fattore vendetta del Celtic resta l’asso nella manica. La Lazio in Europa League ha fatto delle scelte molte precise, alternando i titolari. A livello di primi undici, come ha dimostrato contro la Juventus, è una squadra molto forte. Per mantenere questo status si arriva a tredici in rosa, per il doppio traguardo ne servirebbero invece diciotto. Mancano un po’ di giocatori di estrema qualità .

Iscriviti alla nostra Newsletter