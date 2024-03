Lazio, le condizioni di Rovella: ecco quando il centrocampista potrebbe tornare. Gli ultimi aggiornamenti

Rovella sarebbe pronto a tornare in campo. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’ultima partita di Rovella con la Lazio risale al 4 febbraio. Poi lo stop per la pubalgia cronica che lo ha costretto praticamente a fermarsi. In diverse occasioni hanno provato a riaggregarlo alla squadra, anche nell’ultima sfida contro il Frosinone, ma poi si è scelto di proseguire il lavoro durante la pausa per le nazionali e di preparare il suo rientro.