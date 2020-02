Lazio, da valutare le condizioni di Luiz Felipe

Lazio, nell’allenamento pomeridiano saranno da valutare le condizioni di Luiz Felipe fermo dalla giornata di venerdì

Il match con il Verona è alle porte e nell’allenamento di oggi pomeriggio mister Inzaghi dovrà fare le sue valutazioni su chi mandare in campo nella gara dell’Olimpico di domani.

Come riporta il Corriere dello Sport da valutare c’è Luiz Felipe. Il brasiliano infatti si è fermato per un affaticamento al polpaccio che non gli ha permesso di allenarsi da venerdì. Il difensore rientra anche nella lunga lista dei diffidati.