Lazio, con Pellegrini la difesa dei biancocelesti è al completo: domani le visite mediche. Il terzino avrà poi un accordo con il club per altri due anni dopo il riscatto

Come riporta la Gazzetta dello Sport, con il ritorno di Luca Pellegrini, la difesa della Lazio è finalmente al completo. Il problema stipendio è stato risolto grazie ad un accordo che comprende anche una certa rinuncia in chiave monetaria da parte del giocatore e sul resto la Juve contribuirà quasi al 50 per cento per due stagioni.

Il giocatore avrà poi un accordo con il club capitolino per altri due anni dopo il riscatto. In pratica, un quadriennale. Oggi, sarà formalizzato il suo ritorno in biancoceleste e già domani potrebbe sostenere le visite mediche e tornare ad allenarsi a Formello.