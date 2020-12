Lazio, con lo Spezia vietato sbagliare

La gara contro lo Spezia sarà di fondamentale importanza per la Lazio

Una Lazio tignosa. Senza fronzoli e formato Champions. Non usa mezzi termini, va dritto al sodo Inzaghi e, per farsi capire meglio e caricare il concetto, usa il romanesco. E anche bene, nonostante la leggera calata piacentina. «Voglio vedere la stessa tigna di Dortmund, senza se e senza ma», il tono fermo dell`allenatore. Sa bene che contro lo Spezia (primo incontro ufficiale in serie A) la posta in gioco è molto alta, soprattutto dopo la figuraccia della settimana scorsa all’Olimpico con l’Udinese. Una squadra floscia, a tratti spocchiosa che ha preso una bella scoppola coi friulani. Una battuta d’arresto che ha sorpreso e fatto infuriare il tecnico. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.