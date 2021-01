Lazio, con l’Atalanta un doppio duello senza esclusione di colpi

In cinque giorni, Lazio ed Atalanta si affronteranno prima in Coppa Italia, poi in Serie A. Due gare che si preannunciano interessanti

Due partite in cinque giorni che potrebbero segnare un punto importante della stagione delle due squadre. Lazio ed Atalanta si sfideranno prima in Coppa Italia, sfida in programma oggi alle 17:45, poi questo weekend in campionato.

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Tempo, si tratterà di un doppio duello fondamentale per il prosieguo della stagione delle due compagini: già oggi, ci si gioca una qualificazione.