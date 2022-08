Lazio, con la Samp per il primo posto: Sarri non vuole errori

Nella gara di oggi delle 18:30 contro la Sampdoria in trasferta la Lazio ha nel mirino il primo posto: Sarri non vuole distrazioni

La gara di oggi pomeriggio contro la Sampdoria rappresenta una ghiotta occasione per la Lazio di Sarri. Con una vittoria su un campo tradizionalmente favorevole i biancocelesti aggancerebbero la Roma in testa alla classifica in attesa dell’impegno serale del Napoli contro il Lecce.

Proprio per il grande obiettivo in palio, specie a livello morale e della fiducia essendo solo alla quarta giornata, Sarri non vuole distrazioni di suoi. Massima concentrazione prima della super sfida di sabato proprio contro i partenopei di Spalletti. Tocca ad Immobile e compagni far felice il Comandante.