Lazio, il comunicato dei biancocelesti per il terremoto in Asia: ecco le parole di solidarietà del Club

Una catastrofe si è abbattuta sul Myanmar e la Lazio ha immediatamente espresso la propria solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto che, nelle scorse ore, ha colpito l’Asia. Si stimano oltre ai 1600 morti e la situazione potrebbe solo peggiorare.

Il numero delle vittime potrebbero raggiungere i 10 mila come scritto anche da rainews, che ha riportato anche l’intensità registrata. Si è trattato di un sisma di magnitudo 7.7, seguito da una scossa di 6.4 con epicentro a 16 km a nord-ovest di Sagaing. Il comunicato del Club biancoceleste:

S.S. Lazio expresses its solidarity with the Asian populations affected by the terrible earthquake.

To our friends and fans, our special thoughts and hugs 🙏

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 29, 2025